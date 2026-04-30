Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 20, si tiene l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti saranno annunciati a partire da quell’ora, con le combinazioni estratte che verranno pubblicate successivamente. L’estrazione si svolge regolarmente e i risultati saranno disponibili subito dopo la conclusione dell’evento. Non sono previste modifiche o variazioni rispetto alle procedure abituali di estrazione.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 30 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 30 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 30 aprile 2026: i numeri vincenti

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 30 Gennaio 2026

Notizie correlate

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 30 aprile 2026Milano, 38 aprile 2026 – Fa sognare il montepremi del SuperEnalotto che questa sera, giovedì 30 aprile, vale 156,8 milioni di euro: è il jackpot...

Estrazione Superenalotto oggi 2 aprile 2026: i numeri vincentiEstrazione Superenalotto oggi 2 aprile 2026: i numeri vincenti ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 20 va in...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 21 aprile: i numeri vincenti; SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 68 di martedì 28 aprile 2026; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 28 aprile 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 23 aprile 2026: tutti i numeri vincenti.

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 30 aprile 2026Sono cambiate le regole delle principali lotterie statali in concessione a gestori esterni a seguito del decreto sul Regolamento generale delle lotterie a estrazione istantanea emanato dal Mef a novem ... ilgiorno.it

Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi giovedì 30 aprile: i numeri vincentiNuova estrazione per Lotto e Superenalotto oggi, giovedì 30 aprile. Il montepremi per questa estrazione è salito a 156,8 milioni di euro dopo che martedì 28 aprile non è stato messo a segno nessun 6. corrieredellumbria.it

Superenalotto, rinviata l'estrazione del 1° maggio, jackpot in crescita - facebook.com facebook

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, 28 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti x.com