Giovedì 30 aprile 2026, i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto sono stati estratti in una serata che ha attirato molta attenzione, grazie al montepremi del SuperEnalotto che si aggira attorno ai 156,8 milioni di euro, considerato il più alto al mondo. La lotteria si svolge in diverse città italiane e i numeri estratti vengono comunicati ufficialmente, mentre le vincite vengono assegnate a chi indovina le combinazioni vincenti.

Milano, 38 aprile 2026 – Fa sognare il montepremi del SuperEnalotto che questa sera, giovedì 30 aprile, vale 156,8 milioni di euro: è il jackpot attualmente il più alto del mondo. Nella precedente estrazione premiata la Toscana. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 28 aprile 2026, è stato realizzato un ''5'' da 39.697,37 euro Firenze. L’ultimo “6” invece è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete c ontrollare il nostro archivio storico delle estrazioni. Superenalotto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: i numeri vincenti di giovedì 30 aprile 2026

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