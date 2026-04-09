Giovedì 9 aprile 2026, si tiene l’estrazione dei principali giochi di fortuna in Italia. Per il SuperEnalotto il montepremi supera i 146 milioni di euro, rendendolo uno dei più alti mai registrati. Oggi vengono estratti anche i numeri del Lotto e del 10eLotto, con numeri vincenti che vengono comunicati subito dopo l’estrazione. I premi vengono distribuiti ai giocatori che indovinano le combinazioni vincenti.

Milano, 9 aprile 2026 – Montepremi da record mondiale questa sera per il SuperEnalotto: la sestina vincente infatti vale 146 milioni e 700mila euro. Anche martedì 7 aprile nessuno ha centrato il bottino pieno. L’ultimo “6”, infatti, è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. E a maggior ragione, seguite questa sera a partire dalle ore 20 l’ estrazione in diretta di numeri e combinazioni vincenti di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto Articolo in aggiornamento Superenalotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, giovedì 9 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

Temi più discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione del 3 aprile: i numeri vincenti; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 31 marzo 2026; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi venerdì 3 aprile 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato; SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, sabato 4 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti.

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SuperEnalotto record, jackpot da 146,7 milioni. Picasso in salotto o la svolta pop: bollette pagate per 50mila famiglie - facebook.com facebook

Superenalotto da paura, il jackpot vicino al record di Bagnone (147 milioni di euro) x.com