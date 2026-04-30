estradato in germania albanese accusato di traffico di droga

Un cittadino albanese di 34 anni, che si trovava a Savignano sul Rubicone, è stato arrestato e trasferito in Germania. Era ricercato per accuse di traffico di droga in diverse città tedesche, tra cui Solingen. La polizia ha eseguito l’estradizione, portando il sospettato in territorio tedesco per le procedure legali.

Era domiciliato a Savignano sul Rubicone il 34enne albanese ricercato per traffico di droga a Solingen e in altre località tedesche, arrestato ed estradato in Germania. I carabinieri di Savignano sul Rubicone, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Divisione Sirene di Roma, hanno proceduto, attraverso la frontiera aerea di Malpensa, all’estradizione dell’uomo, ritenuto presunto responsabile di traffico di sostanze stupefacenti, commesso tra la primavera e l’estate del 2023 a Solingen e in altre località della Germania. L’attività del 34enne è avvenuto nei mesi scorsi, in esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, emesso nel giugno 2025 dalla competente Autorità Giudiziaria tedesca.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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