Recentemente, una decisione giudiziaria ha modificato le regole sulla divisione delle eredità, consentendo agli eredi presenti di procedere senza dover attendere anche i fratelli irreperibili. Questo cambiamento riguarda il principio di universalità dell’eredità, che in passato prevedeva una distribuzione completa dell’intero patrimonio tra tutti gli aventi diritto. Ora, invece, la divisione può avvenire anche solo tra gli eredi rintracciabili e presenti.

Il principio di universalità della divisione ereditaria, che per molti anni ha determinato la spartizione omogenea dell'intero asse patrimoniale, non è più un ostacolo per gli eredi presenti. A fare la differenza è stata un'importante sentenza dei giudici, che ha tracciato un percorso giuridico chiaro per risolvere eventuali stalli. Quanto un padre muore, lasciando la sua eredità a tre figli, c'è il rischio che tutto l'iter si fermi nel caso in cui uno dei fratelli non sia presente. In genere, nell'ordinamento italiano vige la cosiddetta regola dell' universalità della divisione, ossia la divisione di tutto il patrimonio in un'unica soluzione con una ripartizione omogenea.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eredità e fratelli irreperibili: la svolta dei giudici che accelera le spartizioni

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