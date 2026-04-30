Da Carrara a Genova si svolgono le presentazioni di un nuovo volume dedicato a Ennio Carando, il filosofo noto per aver guidato la Resistenza con un approccio razionale. Il libro, scritto da Giorgio Pagano, approfondisce la figura di Carando e il suo ruolo nel periodo storico. Gli eventi si concentrano su incontri letterari in diverse città, offrendo un'occasione per conoscere meglio la sua vita e le sue idee.

? Cosa sapere Presentazioni letterarie tra Carrara e Genova per il volume su Ennio Carando di Giorgio Pagano.. Il testo ricostruisce l'impegno del filosofo e del combattente cieco nella Resistenza italiana.. Il 25 aprile ha una serie di presentazioni letterarie dedicate alla figura di Ennio Carando tra Carrara, Genova, Santo Stefano Magra e Vernazza, portando l’attenzione sulla sua eredità filosofica e sul suo impegno nella Resistenza. L’evento principale ha riguardato il rilascio del volume scritto da Giorgio Pagano, intitolato Ennio Carando Un filosofo nella Resistenza, un’opera che ha attraversato diverse località per ricostruire la traiettoria di un uomo capace di trasformare il pensiero in azione politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ennio Carando: il filosofo che guidò la Resistenza con la ragione

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