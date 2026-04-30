Ennesimo incidente auto si ribalta sulla Marecchiese Il comitato | Strada pericolosa servono interventi

Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, si è verificato un incidente lungo la via Marecchiese, nella zona Padulli a Rimini, all'altezza dell'incrocio con via San Leo. Un'auto coinvolta si è ribaltata, provocando l'intervento delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso. Il comitato locale ha chiesto interventi per migliorare la sicurezza della strada, che considerano pericolosa.

Nel pomeriggio di giovedì (30 aprile) si è verificato un incidente stradale lungo la via Marecchiese, nella zona Padulli a Rimini, all'altezza dell'incrocio con via San Leo. Nell’impatto sono rimasti feriti due anziani. L’incidente si è verificato intorno alle 14 e ha coinvolto due veicoli, uno.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Rimini, auto si ribalta sulla Marecchiese: due anziani in ospedale? Cosa sapere Due anziani feriti all'ospedale Infermi dopo il ribaltamento di un'auto in via Marecchiese. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ennesimo incidente, auto si ribalta sulla Marecchiese. Il comitato: Strada pericolosa, servono interventi; Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: a perdere la vita un motociclista 33enne; Venaria, ennesimo incidente sulla direttissima per le Valli di Lanzo: muore una donna di 65 anni; Auto in fiamme dopo lo schianto contro il guardrail sull'Asse attrezzato. Ennesimo incidente mortale in Abruzzo: a perdere la vita un motociclista 33enneFatale l'impatto con un'auto che veniva dalla parte opposta. L'incidente è avvenuto il 25 aprile a Vigliano, nel territorio di Scoppito (L'Aquila) ... ilpescara.it Incidente spaventoso in Italia, morti e feriti gravi. Auto distrutte, impatto tremendoUn impatto devastante, lamiere accartocciate e sirene che squarciano il silenzio della sera: l’ennesimo incidente stradale mortale si consuma in Italia, ... thesocialpost.it Calabria, ennesimo incidente stradale sulla SS106: due morti e cinque feriti https://www.ecodellalocride.it/news/calabria-ennesimo-incidente-stradale-sulla-ss106-due-morti-e-cinque-feriti/ - facebook.com facebook