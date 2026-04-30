Empoli-Avellino venerdì 01 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si gioca la sfida tra Empoli e Avellino al Castellani, nel 37esimo turno del campionato di Serie B. Entrambe le squadre scendono in campo con obiettivi importanti e presentano le formazioni ufficiali. Le quote e i pronostici sono già disponibili, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperà questa partita decisiva.

Sia l’Empoli che l’Avellino si giocano tanto in questo match del Castellani, valido per il 37esimo turno della Serie B. I toscani devono provare ad uscire dalla zona playout per non rischiare la retrocessione e hanno assolutamente bisogno di una vittoria in questa ultima partita casalinga del campionato cadetto. Ottenerla non sarà cosa facile perché. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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