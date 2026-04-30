Venerdì 1 maggio 2026 alle 15:00 si gioca la sfida tra Empoli e Avellino al Castellani, valida per il 37esimo turno della Serie B. Entrambe le squadre arrivano a questa partita con obiettivi importanti e cercano punti fondamentali per la classifica. Le formazioni sono state ufficializzate, mentre le quote e i pronostici sono stati pubblicati da diversi bookmaker. La partita si preannuncia ricca di tensione e spettacolo.

Sia l’Empoli che l’Avellino si giocano tanto in questo match del Castellani, valido per il 37esimo turno della Serie B. I toscani devono provare ad uscire dalla zona playout per non rischiare la retrocessione e hanno assolutamente bisogno di una vittoria in questa ultima partita casalinga del campionato cadetto. Ottenerla non sarà cosa facile perché. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Empoli-Avellino (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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