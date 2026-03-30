Angelica Bove, cantante e seconda classificata tra le nuove proposte a Sanremo, sarà presente nel cartellone di Suoni Controvento 2026. La cantautrice si esibirà in Umbria con il suo “Tana tour”, dopo aver partecipato alla manifestazione musicale nella città ligure. La tournée includerà una tappa a Campello sul Clitunno.

È Angelica Bove il nuovo nome che si aggiunge alla programmazione 2026 di Suoni Controvento. La cantautrice, seconda classificata tra le nuove proposte di Sanremo, farà tappa in Umbria con il suo “Tana tour”. Che partirà da Milano, il 23 maggio, dal Mi Ami Festival, per poi proseguire il 19 giugno al Dlen Dlen Festival ad Arsita (Te), il 26 giugno al Limen Festival a Salerno, il 28 giugno allo Spaghetti Festival a Roma, il 18 luglio a No Borders Festival a Tarvisio, il 19 luglio al Flood Bilancino Festival a Barberino di Mugello (Fi). Quindi il 28 luglio a Suoni Controvento a Campello sul Clitunno, l’8 agosto al Polifonie Music Festival a Rivello (PZ) e a settembre al Poplar Festival a Trento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Da Sanremo a Campello sul Clitunno: Angelica Bove a Suoni Controvento

Articoli correlati

Bolla papale del ‘600 in vendita al mercatino a Campello sul Clitunno, sequestrata dai Carabinieri e riportata in archivioL'operazione ha avuto inizio nel 2018 durante i controlli mensili al mercato dell'antiquariato di Campello sul Clitunno, dove i militari si sono...

Chi è Angelica Bove, da X Factor alla finale delle nuove proposte a Sanremo 2026 (e non voleva partecipare)Angelica Bove, cantautrice romana di 22 anni, dopo aver superato la semifinale contro Mazzariello con il brano Mattone, si è guadagnata un posto...