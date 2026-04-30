’Ellìade’ vita epica di un batterista Bandini tra note e parole al Torrione

Come quando compri un libro e dentro ci trovi il cd: al contrario, nell’ultimo concerto organizzato dal Gruppo dei 10, si trova anche un libro. Le presentazioni dell’autobiografia del batterista ferrarese Ellade Bandini, susseguitesi per tutto il mese di aprile, arrivano al loro culmine nell’ultimo evento della rassegna Tutte le Direzioni in Winter & Springtime 2026, che si terrà proprio durante l’ International Jazz Day 2026, oggi alle 21.30 al Torrione San Giovanni, sede del Jazz Club Ferrara. Vero protagonista della serata sarà il libro L’Ellìade – Vita epica di un batterista (Arcana Edizioni), volume sulla carriera di Ellade Bandini, uno dei più grandi e longevi batteristi italiani, che in questo contesto diventa un fabulatore di se stesso, un aedo e narratore della sua vicenda artistica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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