Elezioni sorteggiato l' ordine su manifesti e schede | Scurria è il primo

Oggi, la Commissione Elettorale Circondariale ha effettuato l'estrazione dell’ordine di inserimento dei candidati e delle liste sulle schede e sui manifesti elettorali. Tra i nomi sorteggiati, quello di un candidato è risultato primo nell’elenco. L’evento si è svolto nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, in vista delle prossime elezioni comunali.