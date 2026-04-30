Elezioni sorteggiato l' ordine su manifesti e schede | Scurria è il primo
Oggi, la Commissione Elettorale Circondariale ha effettuato l'estrazione dell’ordine di inserimento dei candidati e delle liste sulle schede e sui manifesti elettorali. Tra i nomi sorteggiati, quello di un candidato è risultato primo nell’elenco. L’evento si è svolto nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, in vista delle prossime elezioni comunali.
La Commissione Elettorale Circondariale ha proceduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, all'estrazione dell’ordine di inserimento sui manifesti e nelle schede elettorali dei candidati a Sindaco e delle liste collegate per l'elezione del Consiglio comunale.Per l’elezione del sindaco, i.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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