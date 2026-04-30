Oggi si svolge il voto per le elezioni della Figc, con calciatori e tecnici chiamati a esprimersi sulla candidatura preferita. La scelta definitiva determinerà il prossimo presidente, considerato favorito chi riceve il maggior numero di preferenze. Tra i candidati in corsa figura anche l’attuale presidente di un ente sportivo, che ha già ottenuto il sostegno di alcuni rappresentanti del settore. La scheda di voto si concentra su questa decisione, che chiude la fase di campagna elettorale.

La corsa alla presidenza federale vivrà oggi il suo momento chiave. È arrivato il giorno in cui Assocalciatori e Assoallenatori prenderanno una posizione definitiva su quale dei due candidati per il dopo Gravina sostenere tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò. Ieri sera c’è stata la riunione del consiglio direttivo degli allenatori guidati da Renzo Ulivieri, un’ora e mezzo di confronto tra i 19 membri che hanno poi deciso di aggiornarsi oggi per un doveroso passaggio con i delegati. Il direttivo ha fatto una scelta di massima, ma ufficialmente non si dice, anche perché ci si vuole muovere compatti con i giocatori a cui serve un minimo di tempo in più.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elezioni Figc, la svolta decisiva: calciatori e tecnici scelgono il candidato

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