Eitan Bondì lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudice

Domani, venerdì primo maggio, un giovane studente che ha sparato il 25 aprile sarà portato davanti a un giudice. L’arresto è avvenuto mercoledì, e nelle ultime ore si sono svolti gli atti di identificazione e di acquisizione di prove. La sua presenza in tribunale è prevista per la discussione di eventuali misure cautelari e per le formalità del caso.

Mercoledì è stato arrestato e domani, venerdì primo maggio, Eitan Bondì comparirà davanti al giudice. È stata infatti programmata l'udienza di convalida per il ventunenne fermato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi per aver sparato colpi di pistola ad aria compressa contro un.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Chi è Eitan Bondì, il ragazzo che ha sparato il 25 aprile: gli studi in Architettura, il lavoro da agente immobiliare e la passione per le armiSi è fermato con lo scooter in via Ostiense, ha preso la pistola da soft air che aveva con sé e poi ha sparato ad altezza d'uomo, colpendo due...

Chi è Eitan Bondì, il ragazzo della che ha sparato il 25 aprile: gli studi in Architettura, il lavoro da agente immobiliare e la passione per le armiSi è fermato con lo scooter in via Ostiense, ha preso la pistola da soft air che aveva con sé e poi ha sparato ad altezza d'uomo, colpendo due...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Chi è Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari al 25 aprile. I coltelli e il sospetto dei contatti con estremisti; Studente e agente immobiliare: chi è Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari del 25 aprile; Chi è Eitan Bondì, il fermato per gli spari del 25 aprile; L'aggressore del 25 aprile è Eitan Bondì, incastrato dalle telecamere.

Chi è Eitan Bondì, il fermato per gli spari del 25 aprileE' quanto emerge sul conto di Eitan Bondì, il 21 enne in stato di fermo per l'accusa di tentato omicidio in relazione a quanto avvenuto a margine di una manifestazione dell'Anpi il 25 aprile scorso a ... ansa.it

Chi è Eitan Bondì, il 21enne accusato di tentato omicidio per aver sparato a due attivisti dell’AnpiVentuno anni, appartenente alla Comunità ebraica e residente in viale Marconi. Eitan Bondì è il ragazzo fermato dalla Digos della Polizia di Stato per tentato omicidio di due attivisti dell’Anpi il 25 ... fanpage.it

Nel frattempo la comunità ebraica si interroga sulla figura di Eitan Bondì, il 21enne arrestato con l'accusa di aver sparato con una pistola ad aria compressa contro due persone - facebook.com facebook

Chi è Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari al 25 aprile. I coltelli e il sospetto dei contatti con estremisti ift.tt/RgexJH6 x.com