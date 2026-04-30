Eataly cambia vertice | nuovi piani per conquistare gli USA

Eataly ha annunciato un cambio nella sua direzione negli Stati Uniti, con l'intenzione di sostituire il responsabile attuale e trovare un nuovo CEO per il paese. La società ha dichiarato che nel 2025 il mercato statunitense rappresenterà più del 60% del suo fatturato totale. La decisione arriva in un momento di revisione strategica, mentre il gruppo si prepara a nuovi piani di sviluppo negli Stati Uniti.

? Cosa sapere Eataly pianifica l'uscita di Cipolloni e la ricerca di un nuovo CEO per gli USA.. Il mercato statunitense genera oltre il 60% del fatturato totale del gruppo nel 2025.. Eataly pianifica il cambio al vertice con l’uscita programmata di Cipolloni dopo il raggiungimento degli obiettivi della prima fase strategica. Il gruppo punta ora a consolidare la presenza internazionale, puntando su una nuova guida per il mercato statunitense. La transizione societaria si inserisce in un percorso di espansione che ha i ricavi complessivi balzare dai circa 450 milioni registrati nel 2022 agli oltre 700 milioni del 2025. Per gestire questo nuovo assetto, la società ha già confermato Gabriele Belsito, attualmente membro del Comitato Esecutivo Italiano, nel ruolo di Direttore Generale per l’Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Eataly cambia vertice: nuovi piani per conquistare gli USA Notizie correlate Xbox Game Pass cambia tutto: nuovi prezzi, pubblicità e servizi integrati per conquistare il mercatoLa recente svolta ai vertici di Xbox segna l’inizio di una fase strategica completamente rinnovata. “Non osa conquistare lo Stretto di Hormuz”: ecco cosa frena gli UsaLo Stretto di Hormuz ha una grande importanza per il traffico energetico globale.