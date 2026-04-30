È arrivato il maschio performativo | come riconoscerlo in 3 secondi su TikTok e Tinder

Negli ambienti pubblici e sui social si sta diffondendo una figura nota come il “maschio performativo”. Si tratta di una presenza facilmente riconoscibile in pochi secondi, grazie a dettagli come jeans larghi, tote bag con un ciondolo, cuffie appoggiate al collo e un libro di Joan Didion in mano con le pagine intatte. Questa nuova presenza si può incontrare tra parchi, caffè e sui feed di TikTok e Tinder.

Una nuova specie si aggira tra i parchi, i caffè e i di TikTok e Tinder. Lo riconosci subito: jeans larghi, tote bag con un Labubu appeso come ciondolo portafortuna, cuffie cablate che pendono dal collo, un libro di Joan Didion in mano le cui pagine sembrano stranamente intatte. Benvenuti nell’era del maschio performativo, l’ archetipo maschile del 2025 che ha trasformato il progressismo in un accessorio estetico, brillando un’epoca dove conta più l’apparenza che la sostanza. Non si tratta di uomini che credono davvero nella parità di genere. Sono uomini che hanno capito cosa vogliono sentirsi dire le donne femministe e hanno costruito un personaggio su misura.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - È arrivato il “maschio performativo”: come riconoscerlo in 3 secondi su TikTok e Tinder Notizie correlate Come bloccare una persona su TikTok in pochi secondiCome bloccare una persona su TikTok: tutela la tua privacy, gestisci contenuti indesiderati e mantieni il feed sotto controllo. Leggi anche: Chieti, il candidato fa campagna elettorale su Pornhub, Tinder e Hinge: "È un gancio comunicativo" Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ciao Maschio 7 - Puntata del 25/04/2026 - Video; Ma... diamoci del tu! Da Basilea | Spettacolo | TV | Video | Streaming; Zoo Zurigo: morto maschio di giraffa Obi; Usano un cappio d'acciaio per uccidere un orso (IL VIDEO), dopo settimane di agonia il povero animale viene salvato e liberato: Gravissimo, è bracconaggio. Eddie Brock, da TikTok a Sanremo: Il mio nome è ispirato ai supereroi, ma canterò le fragilitàROMA – Dai social al palco di Sanremo. Per Eddie Brock, vero nome Edoardo Iaschi, romano classe 1997, il salto mortale è di quelli da rischiare l’osso del collo. Dalle poesie che scriveva da piccolo e ... repubblica.it VIDEO | Vende prodotti falsi su TikTok: la diretta bloccata dalla Finanza - facebook.com facebook Comunque vi giuro, da quando hanno messo TikTok Shop ogni volta che ci entro mi pare di stare su televideo… x.com