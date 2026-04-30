Duemila in marcia per Ramelli Sfilano CasaPound e Lealtà-Azione Saluti romani davanti al murale

Circa duemila persone hanno partecipato a una marcia da piazzale Gorini a via Amadeo, con la presenza di gruppi come CasaPound e Lealtà-Azione. La manifestazione ha visto anche saluti romani rivolti a un murale commemorativo. La stessa quantità di partecipanti si era registrata dodici mesi prima, in occasione del cinquantesimo anniversario di un evento legato alla galassia neofascista.

Duemila in corteo da piazzale Gorini a via Amadeo. Lo stesso numero di dodici mesi fa, quando la galassia neofascista si ritrovò in zona Città Studi per il cinquantesimo anniversario. C’è pure un’altra cosa che è rimasta identica: il rituale della serata. Alle 20.40 il segnale: "Dai col primo spezzone", urla ai militanti della Rete dei Patrioti Ettore Sanzanni, che nel 2017, da segretario lodigiano di Forza Nuova, festeggiò il sessantesimo compleanno nel quartier generale di piazza Aspromonte con una torta con la svastica e la scritta nazista “Seig Heil”. Lo schieramento è il solito, in stile militare: “inquadrati” in piazzale Gorini in linee da cinque dietro lo striscione “Onore ai camerati caduti”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Duemila in marcia per Ramelli. Sfilano CasaPound e Lealtà-Azione. Saluti romani davanti al murale Notizie correlate Milano, in 2mila al corteo per Ramelli: saluti romani alla chiamata del 'presente'Duemila militanti della galassia neofascista hanno commemorato Sergio Ramelli, lo studente del Fronte della Gioventù aggredito sotto casa da un... Leggi anche: Sergio Ramelli, Sala: "Inaccettabili i saluti romani" Approfondimenti e contenuti Si parla di: Duemila in marcia per Ramelli. Sfilano CasaPound e Lealtà-Azione. Saluti romani davanti al murale; Milano corteo della destra per Ramelli | marcia disciplinata in città. Duemila in marcia per Ramelli. Sfilano CasaPound e Lealtà-Azione. Saluti romani davanti al muraleLa commemorazione del giovane morto nel 1975 dopo l’agguato sotto casa di Avanguardia Operaia . Il sindaco Sala sulla manifestazione: Il braccio alzato fascista? Dal punto di vista morale è inaccetta ... ilgiorno.it