Due valli nel mirino del ladro di gioielli e monili d’oro

Due valli della provincia di Trento sono state prese di mira da un ladro specializzato in furti di gioielli e monili d’oro. L’uomo si introduceva nelle abitazioni private, arraffando i preziosi, che poi cercava di vendere presso negozi di compro oro della zona. Le autorità stanno indagando sui colpi messi a segno e cercano di identificare il responsabile.

Colpiva le case private per rubare gioielli e monili d’oro da rivendere agli esercizi “Compro Oro” della provincia di Trento. Era questo, almeno secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il modo di agire di un uomo – un giardiniere già noto alle forze dell’ordine – ritenuto responsabile di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furto in casa del figlio di Franco Zeffirelli: “Rubate due casseforti, dentro c’erano oro, gioielli e monili preziosi per almeno 50 mila euro” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Due valli nel mirino del ladro di gioielli e monili d’oro; Liegi-Bastogne-Liegi 2026, il 26 aprile torna la Decana del ciclismo: Pogacar la mette nel mirino; Arrestati due presunti truffatori in Svizzera: nel mirino anziani con finte emergenze; Il 61°Rally del Friuli Venezia Giulia/30°Alpi Orientali Historic pronto alle sfide: il trevigiano Signor cerca il bis di successi. London calling: l’Arsenal ha messo nel mirino i due gioielli del Milan | CM.ITPosso resistere a tutto tranne che alla tentazione, diceva Oscar Wilde. La tentazione di fare soldi, nel caso di Gerry Cardinale, e dunque del Milan. Una tentazione irresistibile per il proprietario ... calciomercato.it La 18esima #marcia Pe i Strazetti de Voje - Memorial Luigi Brigati è in programma per l’1 maggio. Si tratta anche della terza prova del Gran Prix delle Due Valli. Nella stessa giornata la Parrocchia di Valleregia organizza un #trekking nel verde. Comune di Ser - facebook.com facebook