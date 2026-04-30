Questa sera, alle 21,25 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio. Il programma si concentra sulle notizie più recenti e sui temi di attualità, con approfondimenti su politica e altri argomenti di attualità. Sono previsti anche ospiti, che parteciperanno alle discussioni in studio. La trasmissione si ripropone come spazio di analisi e informazione sui fatti del giorno.

. Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Stasera Paolo Del Debbio analizzerà lo scenario internazionale, dove il clima si fa sempre più teso, segnato da crescenti tensioni e nuovi episodi che alimentano l’instabilità globale. A seguire, un focus sulla tragedia di Crans-Montana: l’Italia si è costituita parte civile, mentre la Svizzera ha avanzato nei confronti del nostro Paese una richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 aprile 2026

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