Stasera alle 21,25 su Rete 4 va in onda nuovamente Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione si concentra sulle notizie più recenti e sui temi di attualità legati alla politica e alla società. Oggi, tra gli ospiti e gli argomenti trattati, si parlerà di questioni di attualità, con approfondimenti e commenti su fatti di cronaca e temi di interesse pubblico.

Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Nel corso della puntata, ampio spazio alla situazione in Medioriente, dopo il cessate il fuoco e all’intervento di Giorgia Meloni in Parlamento. A seguire, un focus sulle conseguenze per gli italiani dal punto di vista economico ed energetico. Infine, spazio al tema della sicurezza, alla luce dei recenti fatti di cronaca, con un focus particolare sulle stazioni ferroviarie, luoghi molto frequentati dagli italiani ma sempre più spesso percepiti come insicuri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 aprile 2026

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ATP Montecarlo, Fonseca: “Berrettini Il suo dritto è potentissimo, ma oggi ho sentito bene la palla” x.com

Erano già lì, pronte. Ma io passavo. Guardavo… e tiravo dritto. Sono tanti i fiori che voglio presentarvi. Oggi invece mi sono fermato. Le ho guardate davvero… e sembrava quasi che mi dicessero: “Era ora.” Perché loro non fanno rumore. Non ti chiamano. Non - facebook.com facebook