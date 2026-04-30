Dramma al Civile | precipita nel vuoto per 10 metri 35enne muore sul colpo
Nella notte tra martedì e mercoledì, un uomo di 35 anni è caduto dal quarto piano di un ospedale civile a Brescia, precipitando di circa 10 metri. Il corpo è stato trovato ai piedi di un edificio chiamato Satellite, poco dopo le 2. La morte è risultata immediata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli.
Poco dopo le 2 della notte tra martedì e mercoledì, un dramma terribile ha colpito l'ospedale Civile di Brescia: il corpo senza vita di un uomo di 35 anni è stato rinvenuto ai piedi del Satellite, dopo una caduta da un'altezza stimata in circa 10 metri, corrispondente al quarto piano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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