Dramma al Civile | precipita nel vuoto per 10 metri 35enne muore sul colpo

Nella notte tra martedì e mercoledì, un uomo di 35 anni è caduto dal quarto piano di un ospedale civile a Brescia, precipitando di circa 10 metri. Il corpo è stato trovato ai piedi di un edificio chiamato Satellite, poco dopo le 2. La morte è risultata immediata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli.