Dopo la 4^ Randonnée del Salento la donazione al reparto oncologico pediatrico

Dopo la quarta edizione della Randonnée del Salento, svoltasi il 12 aprile scorso, la Ciclistica Aradeina ha deciso di destinare i fondi raccolti in beneficenza al reparto oncologico pediatrico. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti e appassionati, che hanno contribuito alla raccolta di denaro destinata a sostenere le attività dell’ospedale locale dedicato ai bambini malati di cancro.

ARADEO - Dopo la 4^ Randonnée del Salento del 12 aprile scorso, la Ciclistica Aradeina ha mantenuto una tradizione che vale più di qualsiasi risultato sportivo. Una parte del ricavato, pari a mille e 250 euro, nella giornata di mercoledì 29 aprile è stata donata al reparto Oncologico pediatrico.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Pasqua solidale, la Guardia di Finanza dona 5mila euro al reparto pediatricoTarantini Time QuotidianoIn occasione delle festività pasquali, la Guardia di Finanza di Taranto ha promosso una raccolta fondi a favore dei piccoli... Solidarietà in corsia: Alfa Romeo storiche e finanzieri portano il sorriso al Polo oncologico pediatricoLECCE – Il rombo dei motori storici si è mescolato oggi al suono della speranza tra i viali del Polo Oncologico “Giovanni Paolo II”.