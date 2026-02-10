Dal fallimento all’innovazione | la storia di DJI leader globale dei droni

DJI, l’azienda cinese che ha rivoluzionato il mondo dei droni, ha iniziato come un progetto ambizioso di un giovane studente. Partendo da una tesi universitaria sbagliata, ha trasformato un fallimento in un successo internazionale. Ora, con un impero che domina il mercato globale, DJI continua a innovare e a crescere, mantenendo salda la sua posizione di leader nel settore.

DJI, l'azienda cinese leader nel settore dei droni, ha costruito un impero globale partendo da un'idea nata dall'ossessione di un giovane studente per il volo e da una tesi universitaria fallita. Fondata nel 2006 a Shenzhen, l'azienda detiene oggi circa il 70% del mercato dei droni commerciali e quasi il 60% del settore complessivo, con una presenza dominante negli Stati Uniti, dove l'80% dei velivoli senza pilota proviene dalle sue fabbriche. La storia di DJI è un esempio di come la perseveranza e la visione possano trasformare un'iniziale difficoltà in un successo straordinario. La vicenda di Frank Wang, il fondatore di DJI, inizia in una città cinese non particolarmente nota per l'innovazione tecnologica.

