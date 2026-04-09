Allarme Sap aeroporto Catullo a rischio tilt per il nuovo sistema di controllo

L’aeroporto Valerio Catullo di Verona sta introducendo un nuovo sistema di controllo, ma il Sindacato autonomo di polizia avverte che questa modifica potrebbe causare problemi nel flusso dei passeggeri. Secondo quanto riferito, le modifiche tecnologiche potrebbero portare a congestioni e rallentamenti nelle procedure di sicurezza. La questione ha suscitato preoccupazioni tra gli operatori, che temono possibili disagi nelle prossime settimane.