Disavanzo milionario Scopelliti o Falcomatà? La verità di Reggio Futura

Un recente post di Giuseppe Falcomatà ha suscitato discussioni tra le forze politiche locali, innescando polemiche sulla gestione finanziaria della città. La questione riguarda un disavanzo di diversi milioni di euro e il dibattito tra le responsabilità attribuite all'amministrazione passata e a quella attuale. La discussione si concentra sul ruolo di alcuni esponenti politici nel peggioramento della situazione finanziaria e sulle dichiarazioni pubbliche recenti.

Il 'noi e loro' dell'ultimo post di Giuseppe Falcomatà è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'ex sindaco torna ad attaccare sul buco di bilancio lasciatogli in eredità dall'amministrazione di centrodestra, ma stavolta la citazione di 800 milioni di disavanzo a opera di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il nuovo progetto sul lavoro di Scopelliti insieme a Lega e Reggio FuturaL'ex sindaco lancia "1000 occupati nessuno escluso", tornando a un tema già caro alla sua amministrazione e proponendolo alla coalizione con scenari... "Il progetto sui 1000 occupati non è una scommessa al buio": Reggio Futura difende il piano di ScopellitiSecondo Romeo, "la proposta si focalizza sulla vera emergenza di Reggio: la mancanza di reddito e di prospettive.