Dios Museum riapre a Napoli | il mito di Maradona torna protagonista in via Toledo

A Napoli riapre il Dios Museum, uno spazio dedicato a Diego Armando Maradona, situato nel Palazzo della Nunziatura Apostolica in via Toledo. L’esposizione, temporanea, sarà accessibile dal 30 aprile al 30 ottobre, giorno di nascita del numero 10. La mostra presenta oggetti e contenuti interattivi legati alla carriera e alla figura del calciatore. La riapertura segue le precedenti aperture del museo, che era stato allestito nella città in diverse occasioni.

Torna a Napoli il Dios Museum, il percorso espositivo e interattivo dedicato a Diego Armando Maradona, allestito in forma temporanea negli spazi del prestigioso Palazzo della Nunziatura Apostolica, in via Toledo 352, che resterà aperto dal 30 aprile al 30 ottobre data di nascita del numero 10 del.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli celebra Maradona: “Riapre il Dios Museum tra memoria e mito” Chivu e la “Mano de Dios”: perché Maradona non può essere usato per giustificare BastoniL'allenatore nerazzurro tenta una difesa d'ufficio scivolando sulla storia: confondere la "furbizia" di una simulazione con la "vendetta" di un... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Napoli celebra Maradona: Riapre il Dios Museum tra memoria e mito; Napoli celebra Maradona | Riapre il Dios Museum tra memoria e mito. Napoli celebra Maradona: Riapre il Dios Museum tra memoria e mitoIl mito di Diego Armando Maradona continua a vivere a Napoli, città che non ha mai smesso di custodirne la memoria. Come racconta Repubblica, riapre il Dios Museum, percorso espositivo e interattivo ... napolipiu.com Napoli riapre il santuario di Maradona: il Dios Museum torna in via Toledo tra memoria, tecnologia e culto popolareNapoli, 29 Aprile – Napoli non smette di raccontare Diego Armando Maradona. E lo fa ancora una volta trasformando il ricordo del suo campione più amato in un’esperienza immersiva che mescola memoria s ... sciscianonotizie.it Napoli riapre il santuario di Maradona: il Dios Museum torna in via Toledo tra memoria, tecnologia e culto popolare: Napoli riaccende il mito di Maradona: riapre il Dios Museum nel cuore di via Toledo Napoli, 29 Aprile – Napoli non smette di raccontare Diego - facebook.com facebook Torna il Dios Museum, in mostra a Napoli la vita privata e sportiva di Maradona. Il mito del Pibe de Oro rivive negli spazi del Palazzo della Nunziatura Apostolica #ANSA x.com