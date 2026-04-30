Dentista senza prenotazione a Roma all’Isola Tiberina visite immediate per urgenze e controlli

A Roma, un nuovo servizio di assistenza odontoiatrica permette di accedere direttamente allo studio senza aver prenotato in anticipo. Il servizio è dedicato a urgenze e controlli di routine, garantendo tempi di attesa molto ridotti. La struttura si trova all’Isola Tiberina e offre visite immediate, rispondendo a bisogni che richiedono interventi rapidi senza appuntamento preventivo.

(Adnkronos) – Un dentista senza prenotazione, con accesso diretto e tempi immediati. A Roma prenderà il via lunedì 4 maggio un nuovo servizio dell'Ospedale Israelitico nella sede ambulatoriale dell'Isola Tiberina, pensato per rispondere ai bisogni più urgenti dei cittadini e semplificare l'accesso alle cure odontoiatriche. Sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. I pazienti potranno presentarsi direttamente per urgenze, prime visite e controlli, senza necessità di prenotazione. "Una risposta concreta – spiega la struttura in una nota – a una domanda sanitaria sempre più legata a situazioni improvvise, dal dolore acuto alle problematiche che richiedono una valutazione rapida, ma anche alla necessità di accedere con maggiore facilità a controlli e prime diagnosi, spesso rinviati a causa delle liste di attesa".🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Roma, tra Ghetto e Isola Tiberina: un viaggio a ritroso nel tempo dal 22 febbraio. Prenotazioni aperte.Roma Riscopre i Segreti del Tempo: Passeggiata tra Ghetto Ebraico e Isola Tiberina Una passeggiata guidata nel cuore di Roma, tra la storia... Taranto, visite senza prenotazione al Cup: licenziato dirigente medicoUn sistema parallelo di erogazione delle prestazioni mediche senza prenotazione tramite Cup è stato scoperto dai Carabinieri del Nas di Taranto in... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dentista senza prenotazione a Roma: all’Isola Tiberina visite immediate per urgenze e controlli; Dentista a Roma senza prenotazione: all’Isola Tiberina arriva il servizio ad accesso diretto. Dentista a Roma senza prenotazione: all’Isola Tiberina arriva il servizio ad accesso direttoDire addio alle lunghe liste d’attesa e al dolore improvviso che non trova risposta. Da lunedì 4 maggio, nel cuore della Capitale, l’assistenza odontoiatrica cambia volto: l’Ospedale Israelitico inaug ... msn.com