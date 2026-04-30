Delitto alla Barca | 9 anni per il pestaggio brutale del giovane Bader

Due persone sono state condannate a nove anni di reclusione per il pestaggio che ha portato alla morte di Bader Essefi. L’episodio si è verificato in zona Barca, dove il giovane è stato aggredito violentemente. La sentenza riguarda Charlie Sarcinelli e Badreddine Krimi, riconosciuti colpevoli dell’omicidio. La vicenda ha suscitato attenzione nel territorio, con le autorità che hanno portato a termine il processo.

? Cosa sapere Charlie Sarcinelli e Badreddine Krimi condannati a nove anni per l'omicidio di Bader Essefi.. Il tribunale ha respinto le attenuanti per l'aggressione avvenuta il 25 aprile alla Barca.. Charlie Sarcinelli e Badreddine Krimi sono stati condannati a nove anni di reclusione ciascuno per l’omicidio preterintenzionale di Bader Essefi, avvenuto il 25 aprile dell’anno scorso nella zona della Barca. Il verdetto, emesso dal giudice Letizio Magliaro in abbreviato lo scorso febbraio, chiude un capitolo di violenza brutale che ha ferito profondamente il quartiere. La sentenza mette nero su bianco la ferocia con cui il diciannovenne tunisino è stato aggredito: un pestaggio sistematico, intenso e progredito in diverse fasi, che ha portato alla morte del giovane aiuto cuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto alla Barca: 9 anni per il pestaggio brutale del giovane Bader Notizie correlate Omicidio Bader, i due imputati condannati a 9 anni per la morte del 19enne ucciso a calci e pugni alla BarcaBologna, 24 febbraio 2026 – Omicidio alla Barca, il giudice Letizio Magliaro ha condannato a 9 anni ciascuno dei due imputati, Badreddine Krimi, 31... Torino, un anno dopo Bader: il dolore e l’indignazione per il delitto? Cosa sapere Un anno fa a Torino Bader Essefi moriva per l'aggressione in via Colombi.