Dybala potrebbe tornare a giocare con la Roma dopo un lungo infortunio. Il giocatore argentino, che attualmente non è in campo, potrebbe presto rientrare tra i titolari. La società ha valutato le condizioni fisiche e sembra che i tempi di recupero siano più rapidi del previsto. La sua presenza potrebbe essere nuovamente disponibile nelle prossime partite ufficiali.

di Francesco Spagnolo Dybala, ci sono buone notizie in casa Roma. L’argentino potrebbe presto tornare in campo dopo il lungo stop per infortunio. Le ultime. A Trigoria l’atmosfera si scalda in vista di uno dei match più delicati della stagione. Si è conclusa la seduta di allenamento della Roma guidata da Gian Piero Gasperini in vista della sfida di sabato 25 aprile contro il Bologna di Vincenzo Italiano, e gli occhi di tutti i tifosi e degli addetti ai lavori sono puntati su un unico nome: quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, pilastro tecnico della formazione giallorossa, sembra finalmente pronto a riprendersi la scena dopo un lungo stop che ha pesato non poco sulle rotazioni offensive della squadra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dybala, buone notizie per l’ex Juve: il giocatore della Roma potrebbe presto tornare titolare. Cosa sta succedendo

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