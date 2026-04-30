Dall' epilazione laser alla nail artist tutto pronto per la nuova apertura a pochi passi dal Porto canale

A Cesenatico sta per aprire un nuovo centro dedicato all’estetica, situato a pochi passi dal Porto Canale. La struttura offrirà trattamenti di epilazione laser e servizi di estetica avanzata, tra cui anche nail art. La data di apertura è imminente e l’attività si rivolge a chi cerca servizi di bellezza moderni e professionali nel centro della città.

Nuova apertura a Cesenatico per ‘Zeropeli’, realtà specializzata nei trattamenti di epilazione laser e nei servizi di estetica avanzata. Il nuovo centro aprirà ufficialmente lunedì 4 maggio in via Giuseppe Mazzini 25, in una zona centrale della città, a pochi passi dal porto canale.“Si tratta -.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ceretta o epilazione laser: quale conviene?Il confronto tra i metodi tradizionali di rimozione dei peli e le moderne tecnologie rappresenta un tema centrale per chiunque desideri una pelle... Atti vandalici a pochi passi dal centro: sedie lanciate dall’ultimo piano di un palazzo e auto danneggiateNotte di vandalismi in corso Porta Po a Ferrara, dove tre persone non ancora identificate avrebbero seminato il caos lanciando sedie di plastica... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dall'epilazione laser alla nail artist, tutto pronto per la nuova apertura a pochi passi dal Porto canale; Zeropeli: il centro estetico di epilazione laser apre a Cesenatico; I migliori epilatori a luce pulsata per fare pace con i peli superflui, tra modelli accessibili e top di gamma; Epilazione a luce pulsata a casa tua con 100 euro: il device che ha scalato le classifiche Amazon. Dall'epilazione laser alla nail artist, tutto pronto per la nuova apertura a pochi passi dal Porto canaleTaglio del nastro a Cesenatico per il gruppo specializzato in epilazione laser ed estetica avanzata, il nuovo centro aprirà il 4 maggio ... cesenatoday.it Zeropeli: il centro estetico di epilazione laser apre a CesenaticoNuova apertura a Cesenatico per Zeropeli, realtà specializzata nei trattamenti di epilazione laser e nei servizi di estetica avanzata. Il nuovo ... corriereromagna.it Il piccolo Leo morto all’asilo: dall’inchiesta dettagli drammatici – Ecco che cosa è successo Il bimbo stava giocando da solo nel cortile dove c’erano alcuni alberi - facebook.com facebook Quaranta tra mamme e papà feriti dall’atroce perdita di un figlio, ma "rinati dal dolore grazie alla fede", hanno partecipato all’udienza generale con al collo la foto del "proprio tesoro volato in cielo". #udienzagenerale x.com