Atti vandalici a pochi passi dal centro | sedie lanciate dall’ultimo piano di un palazzo e auto danneggiate

Nella notte in corso Porta Po a Ferrara, tre persone non ancora identificate avrebbero lanciato sedie di plastica dall’ultimo piano di un palazzo, causando danni a diverse auto parcheggiate nei pressi. Le auto sono state danneggiate e alcuni oggetti sono stati trovati sul luogo, ma al momento non sono stati effettuati arresti o identificazioni ufficiali. La zona rimane sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.

Notte di vandalismi in corso Porta Po a Ferrara, dove tre persone non ancora identificate avrebbero seminato il caos lanciando sedie di plastica dalla sommità di un edificio. L’episodio è avvenuto sabato 7 di notte, intorno a mezzanotte e mezza, all’altezza del civico 132. Secondo quanto riferito dai residenti, i tre ragazzi avrebbero inizialmente preso a calci alcune auto parcheggiate lungo la strada. In seguito si sarebbero introdotti all’interno di un condominio e avrebbero raggiunto l’ultimo piano dell’edificio, dove si trova un lucernario. Da lì avrebbero iniziato a gettare in strada diverse sedie di plastica con grande violenza. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia insieme ai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Crotone, atti vandalici e rischio per la sicurezza: 20enne allontanato dal centro urbano per un anno.Un ventenne di Crotone è stato colpito da un divieto di accesso al centro urbano (Dacur) per un anno, a seguito di una serie di episodi di vandalismo...

Precipita dall’ultimo piano di un palazzo in centro a Milano, 54enne trovato morto: la pista dell’omicidioUn 54enne è precipitato dall'ultimo piano di un palazzo in via Nerino, nel cuore di Milano.

