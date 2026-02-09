Dalla neve delle Olimpiadi alle strade di città, il Gorpcore diventa la tendenza dell’inverno. Piumini grossi e scarponi tecnici si indossano con stile, senza rinunciare alla praticità. Il confine tra una spedizione in montagna e un salto in centro città si fa sempre più sottile, e questa moda ha preso piede anche a Milano e Cortina. La funzionalità estrema si trasforma nel nuovo modo di essere eleganti e comodi allo stesso tempo.

I l confine tra una spedizione d’alta quota e un caffè in centro non è mai stato così sottile. L’estetica Gorpcore ha ufficialmente conquistato Milano Cortina 2026, trasformando la funzionalità estrema nel nuovo paradigma del lusso contemporaneo. Non è più tempo di silhouette attillate o di un’eleganza che sacrifica il comfort. Oggi la rilevanza stilistica si misura in volumi macro e materiali capaci di sfidare gli elementi, portando in primo piano un’idea di bellezza che predilige la sostanza e la prestazione tecnica. In montagna con stile: colori energetici e volumi over. guarda le foto Estetica Gorpcore a Milano Cortina 2026: chi detta la linea in pista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla neve olimpica alle strade di città: il Gorpcore è la divisa dell’inverno. Ma come si indossano i piumini macro e gli scarponi tecnici senza rinunciare allo stile?

