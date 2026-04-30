Dal primo maggio la postazione di Manoppello del 118 sarà attiva h24

A partire dal primo maggio, la postazione del 118 a Manoppello sarà operativa 24 ore su 24. Questa modifica riguarda sia i residenti di Manoppello sia quelli della Val Pescara, offrendo un servizio continuo di emergenza sanitaria. La decisione fa parte di un intervento volto a migliorare la copertura territoriale e la rapidità di intervento in caso di emergenze sanitarie.

Un ulteriore passo in avanti per la sicurezza sanitaria dei cittadini di Manoppello e della Val Pescara e per il rafforzamento della rete territoriale dell’emergenza-urgenza. Da venerdì 1 maggio la postazione 118 di Manoppello passerà dall’attuale operatività H12 al servizio H24, a conferma del.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Roseto Valfortore ancora isolata: attiva una postazione fissa del 118, da martedì lavori tampone sulle stradeIndividuata nella viabilità di servizio interna a un parco eolico una prima soluzione per ripristinare i collegamenti interrotti. VIDEO | Le infiltrazioni dal solaio allagano la postazione del 118, il personale di Romagna soccorso: "Situazione inaccettabile"Un rapido e violento acquazzone primaverile e la postazione del 118 di via Coletti, a Rimini, si allaga. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dal primo maggio la postazione di Manoppello del 118 sarà attiva h24; MANOPPELLO: DAL PRIMO MAGGIO LA POSTAZIONE DEL 118 SARA’ ATTIVA H24; Manoppello, la postazione 118 diventa H24; GIRO D'ABRUZZO JUNIORES, DA VENERDÌ SCATTA UNA TRE GIORNI SPETTACOLARE. Dal primo maggio la postazione di Manoppello del 118 sarà attiva h24Un ulteriore passo in avanti per la sicurezza sanitaria dei cittadini di Manoppello e della Val Pescara e per il rafforzamento della rete territoriale dell’emergenza-urgenza. Da venerdì 1 maggio la po ... ilpescara.it POSTAZIONE 118, DAL I MAGGIO IL SERVIZIO SARÀ SULLE 24 ORE Un ulteriore passo in avanti per la sicurezza sanitaria dei cittadini di Manoppello e della Val Pescara e per il rafforzamento della rete territoriale dell’emergenza-urgenza. Dal 1° maggi - facebook.com facebook