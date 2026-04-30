Dal cyberbullismo al climatechange ultimi due webinar gratuiti organizzati da Deascuola per chiudere l’anno scolastico guardando al futuro

A maggio, Deascuola ha organizzato due webinar gratuiti dedicati a temi attuali come il cyberbullismo e il cambiamento climatico. Questi incontri, realizzati in collaborazione con A2A, sono stati pensati per accompagnare gli studenti negli ultimi mesi dell’anno scolastico, offrendo spunti di riflessione sui problemi più urgenti che coinvolgono le giovani generazioni. Gli eventi si sono rivolti a studenti e insegnanti interessati a approfondire questioni di grande rilevanza sociale.

Ultimi appuntamenti trasversali organizzati da Deascuola, in collaborazione con A2A, per il mese di maggio pensati per accompagnare gli ultimi mesi di lezione affrontando temi centrali per la formazione dei cittadini di domani. Due appuntamenti che mettono al centro la complessità del nostro tempo, tra relazioni digitali e sfide ambientali, offrendo spunti concreti e immediatamente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Dalla cittadinanza alla geopolitica: webinar gratuiti organizzati da Deascuola per portare l’attualità in classeCome si educa oggi alla complessità? Come si accompagnano studenti e studentesse a leggere un mondo attraversato da cambiamenti rapidi, sfide globali... Educare alla complessità: ciclo di webinar gratuiti organizzato da Deascuola e A2ALa scuola non è solo il luogo dell’apprendimento: è uno dei primi e più importanti presìdi civili della nostra società.