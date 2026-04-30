Dal crollo di Empoli ai numeri pro veneti | Ayroldi per Juventus-Verona

Per la partita tra Juventus e Verona, valida per la 35ª giornata di Serie A 2025-2026, il designatore arbitrale ha assegnato a Giovanni Ayroldi il ruolo di arbitro principale. La scelta è stata comunicata dal nuovo responsabile delle designazioni, che ha deciso di affidare a lui questa incarico dopo il crollo di Empoli e i numeri relativi ai precedenti. La gara si terrà nelle prossime settimane, senza ulteriori cambiamenti nella squadra arbitrale.

Il neo designatore arbitrale Dino Tommasi ha affidato a Giovanni Ayroldi la direzione arbitrale di Juventus-Verona, sfida valevole per la 35a giornata di Serie A 2025-2026. Il fischietto della sezione di Molfetta sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi, Alex Cavallina e dal Quarto Uomo Davide Di Marco. Scelti Invece Marco Di Bello e Francesco Meraviglia per VAR e AVAR. La designazione riporta alla mente precedenti contrastanti per la squadra di Spalletti, alcuni molto significativi che consentono di tracciare un bilancio complessivo. Precedenti e bilancio complessivo con i bianconeri. Ayroldi ha arbitrato la Juventus 10 volte in tutte le competizioni.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Dal crollo di Empoli ai numeri pro veneti: Ayroldi per Juventus-Verona Notizie correlate LIVE Civitanova-Verona 0-1, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: veneti vicini al secondo set ma occhio ai marchigiani, 18-20LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. Leggi anche: Moviola Atalanta Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi. Cosa è accaduto alla New Balance Arena!