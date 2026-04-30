Durante l'edizione del 2026 di Eurobike, l'azienda cinese DAHON TECH ha presentato il modello LUNDEN GR, una bicicletta pieghevole tri-fold con ruote da 20 pollici. Il nuovo prodotto si distingue per la sua struttura compatta pensata per la mobilità urbana. La presentazione è avvenuta nella città di Shenzhen, in Cina, il 30 aprile 2026, come comunicato ufficialmente dall'azienda.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, China, April 30, 2026 PRNewswire — DAHON TECH (HKEX Stock Code: 2543.HK) today announced the launch of the LUNDEN GR, a new 20-inch tri-fold bike engineered to redefine compact performance for urban mobility and mixed-terrain riding. Integrating DAHON’s proprietary DAHON-V Tech into a tri-fold platform for the first time, the LUNDEN GR is scheduled to make its public debut at Eurobike 2026. Tri-fold bikes have surged in popularity for their compact, portable design, appealing to urban and leisure riders. Yet limited differentiation and inconsistent engineering have created major differences in ride quality, stiffness, and efficiency.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - DAHON Debuts LUNDEN GR at Eurobike 2026 – 20-Inch Tri-Fold Bike Redefining Urban Mobility

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