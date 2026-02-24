samsung telefono pieghevole tri fold unico riceve aggiornamento di sicurezza febbraio 2026

Samsung ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per il suo telefono pieghevole tri-fold, causato da nuove vulnerabilità scoperte nel sistema operativo. Il rollout, partito in Corea del Sud, interessa alcuni modelli specifici e mira a proteggere i dati degli utenti da possibili attacchi. L’aggiornamento introduce anche miglioramenti alle prestazioni e correzioni di bug. La distribuzione proseguirà nelle prossime settimane in altri mercati.

Un aggiornamento di sicurezza Android febbraio 2026 è stato implementato su una selezione di dispositivi Samsung, con avvio del rollout in Corea del Sud. Il pacchetto si concentra esclusivamente sui miglioramenti della protezione di sistema e non introduce nuove funzionalità. L’intervento anticipa l’arrivo di One UI 8.5 sui dispositivi di punta e sottolinea l’attenzione dedicata al Galaxy Z TriFold, presente tra i dispositivi interessati dal rilascio. aggiornamento di sicurezza android febbraio 2026 per il galaxy z trifold. La patch di sicurezza di febbraio 2026 è mirata a rafforzare la protezione del sistema operativo, senza offrire novità funzionali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Wide galaxy fold: unico foldable samsung che mi interessa nel 2026Il Samsung Galaxy Z Fold 7 si distingue tra i foldable premium del 2026, perché offre una combinazione di design compatto e funzionalità avanzate.

Samsung wide fold rapporto vicino al 16:10 e più largo del primo pixel foldSamsung ha presentato un nuovo modello della serie foldable, spinta dalla richiesta di uno schermo più ampio e di proporzioni vicine al 16:10.

Samsung Galaxy Z Trifold Unboxing & First Impressions!

Samsung presenterà il suo Tri-Fold fra poche settimaneL'industria tecnologica si prepara a un momento storico che potrebbe ridefinire il concetto stesso di smartphone pieghevole. Samsung, dopo aver consolidato la sua leadership nel segmento dei ... tomshw.it

Samsung conferma: tri-fold in arrivo prestissimoIl colosso sudcoreano Samsung ha finalmente rotto il silenzio sul suo dispositivo più atteso e misterioso degli ultimi mesi. Durante una conferenza stampa tenuta in un hotel di Brooklyn subito dopo ... tomshw.it

