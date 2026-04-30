Durante un consiglio comunale, il sindaco ha consegnato un riconoscimento agli sbandieratori di Ventimiglia, celebrando la loro vittoria. L'evento si è svolto in presenza di alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale e dei partecipanti alla cerimonia. La premiazione ha avuto luogo nell'ambito di una riunione ufficiale, con un breve intervento del primo cittadino. La squadra ha ricevuto un attestato di merito per il risultato conseguito.

? Cosa sapere Il sindaco Flavio Di Muro premia gli sbandieratori di Ventimiglia durante il consiglio comunale.. L'associazione ha rappresentato il territorio nelle coreografie di Laura Pausini al Festival di Sanremo.. Il sindaco Flavio Di Muro ha consegnato un riconoscimento ufficiale agli Sbandieratori e Musici della Città di Ventimiglia durante l’apertura del consiglio comunale, celebrando il prestigio portato alla comunità durante il recente Festival di Sanremo. L’atto istituzionale premia l’associazione per aver rappresentato il territorio nelle coreografie che hanno accompagnato la co-conduttrice Laura Pausini sul palco della prestigiosa competizione canora.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Sanremo al Comune: il trionfo degli sbandieratori di Ventimiglia

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