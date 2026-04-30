Da Roma all’Aquila | il museo dove una colonna fluttua nel vuoto

Un museo situato tra Roma e L’Aquila presenta un'opera insolita: una colonna sospesa nel vuoto, che sembra fluttuare tra le strutture dell’edificio. L’esposizione include anche altre installazioni e dettagli architettonici che attirano l’attenzione dei visitatori. L’iniziativa è stata realizzata con l’obiettivo di creare un’esperienza visiva e sensoriale unica, mettendo in discussione le convenzioni tradizionali dell’arte e dell’architettura.

Da Roma a L’Aquila, esiste un museo dove l’arte sembra sfidare la gravità, con una colonna che fluttua nel vuoto, sospesa tra architettura e percezione. Un’immagine potente, quasi impossibile, che invita a guardare oltre l’apparenza e a scoprire uno degli interventi più affascinanti dell’arte contemporanea in Italia. Ma dove si può osservare questa meraviglia? La colonna nel vuoto di Ettore Spalletti al MAXXI L’Aquila. Al MAXXI L’Aquila, all’interno di Palazzo Ardinghelli, prende forma una delle opere più suggestive di Ettore Spalletti: Colonna nel vuoto. Realizzata nel 2019, questa installazione si inserisce perfettamente nello spazio di una cappella settecentesca, trasformandola in un ambiente di contemplazione e dialogo tra luce, colore e architettura.🔗 Leggi su Funweek.it

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