Con l’arrivo dell’estate, l’Europa si trova di fronte a una carenza di carburante, come evidenziato da un’inchiesta pubblicata di recente. Il 9 aprile, una petroliera lunga 250 metri, la Rong Lin Wan, si avvicinava lentamente al porto di Rotterdam, portando alla luce le preoccupazioni sulla disponibilità di riserve di carburante in vista della stagione calda. La situazione solleva domande sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nel continente.

Il 9 aprile una petroliera di 250 metri, la Rong Lin Wan, scivolava lenta verso il porto di Rotterdam. Era tra le ultime partite dal Golfo Persico prima che lo Stretto di Hormuz chiudesse – smettendo di esistere come rotta praticabile – e la crisi energetica deflagrasse. Quando ha deposto il carico, l’Europa ha cominciato a fare i conti con una domanda: quanto carburante abbiamo? La risposta, secondo Politico che ha ottenuto i verbali di un vertice ministeriale riservato, è che nessuno lo sa. Crisi energetica: il deserto dell’informazione. La guerra di Stati Uniti e Israele contro l’ Iran, iniziata il 28 febbraio 2026, ha chiuso Hormuz, da cui transitava il 20% del greggio mondiale.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crisi energetica, l’estate si avvicina e l’Europa non sa quanto carburante ha: lo rivela un’inchiesta di Politico

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