Crédit Agricole cresce in Italia | utile a 525 milioni nel primo trimestre 2026

Nel primo trimestre del 2026, la banca ha registrato un utile netto di 525 milioni di euro, con una clientela che supera i sei milioni. La presenza territoriale si è rafforzata, confermando la posizione di rilievo dell’istituto nel mercato italiano. Questi dati evidenziano la continuità delle attività della banca nel paese, secondo mercato domestico del gruppo.

Un utile netto di 525 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, oltre 6 milioni di clienti e una presenza sempre più radicata anche nei territori: Crédit Agricole conferma la solidità del proprio ruolo in Italia, secondo mercato domestico del gruppo.I risultati, resi noti oggi, raccontano di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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