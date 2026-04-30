Cose che non trovate da altre parti | ricchi e poveri micro-case e Arancia Meccanica

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Rapine, stupri, terrore. Così la Banda dell’Arancia Meccanica terrorizzava RomaSettecento rapine in quattro anni. Un bottino - stimato - di oltre 15 miliardi di vecchie lire. Un processo con 59 imputati e 279 parti lese. I numeri del caso della Banda dell’Arancia Meccanica sono ... ilgiornale.it

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Prima di diventare uno dei registi più influenti con film come ‘2001: Odissea nello spazio’, ‘Shining’ e ‘Arancia Meccanica’, Stanley #Kubrick è stato un raffinato fotografo. A New York una mostra raccoglie 18 scatti inediti ‘rubati’ nella metro dal regista. x.com