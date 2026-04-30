L’Amministrazione statunitense ha annunciato di aver avviato consultazioni con diversi Paesi per creare una nuova coalizione internazionale. L’obiettivo è garantire il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il commercio mondiale. La proposta prevede l’adesione di più nazioni, ma finora non sono stati forniti dettagli sui paesi coinvolti o sui tempi di attuazione.

L’iniziativa, denominata “Maritime Freedom Construct”, è stata messa a punto congiuntamente dal Dipartimento di Stato e dal Pentagono. I dettagli in una circolare inviata alle ambasciate. L’Amministrazione Trump sta invitando altri Paesi ad aderire a una nuova coalizione internazionale che – nei piani – consentirà il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal, che cita alcune fonti vicine alla Casa Bianca. L’iniziativa, chiamata Maritime Freedom Construct (Mfc) e messa a punto congiuntamente dal Dipartimento di Stato e dal Pentagono, è stata delineata in una circolare interna inviata alle ambasciate statunitensi, che incarica i diplomatici Usa di persuadere i governi stranieri.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa sappiamo della nuova coalizione per Hormuz proposta da Trump

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