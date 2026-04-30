Cosa fare contro la crisi energetica? Produrre petrolio e ridurre i consumi

La crisi energetica continua a preoccupare, con alcuni esperti che suggeriscono di aumentare la produzione di petrolio e di ridurre i consumi. La Commissione europea ha recentemente proposto misure in questa direzione, ma ci sono opinioni contrastanti. Un commentatore ha commentato che questa strategia appare come una fuga dalla realtà e definisce questa posizione politicamente irresponsabile, sottolineando la complessità della situazione.

“La situazione è complicatissima e se la Commissione europea dice queste cose c’è da preoccuparsi. La vedo come una fuga dalla realtà, politicamente irresponsabile”. Per Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, la strada non è quella tracciata da von der Leyen. https:www.quotidiano.netvideoesterigli-emirati-arabi-annunciano-luscita-dallopec-dal-1-maggio-tvrxk3p5 “Ridurre l’eccessiva dipendenza dai combustibili fossili importati, potenziare la produzione interna di energia pulita e puntare sull’elettrificazione”. Cosa non la convince? “È dallo choc del ‘73 che cerchiamo di ridurre questa dipendenza. Ma non basterebbero decenni. Le fonti rinnovabili sono intermittenti e fanno elettricità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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