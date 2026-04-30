Il Napoli si sta concentrando sulla prossima partita contro il Como, con particolare attenzione alle condizioni dei giocatori disponibili. La squadra si sta allenando con alcuni atleti recuperati dall'infermeria, tra cui Scott McTominay. Nessun altro dettaglio riguardante eventuali infortuni o aggiornamenti medici è stato comunicato. La partita rappresenta un momento importante per il club, che punta a rafforzare la propria posizione in classifica.

"> Il Napoli si prepara alla sfida decisiva contro il Como ripartendo da Scott McTominay. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista scozzese è stato il grande protagonista contro la Cremonese, tra gol e un rigore fallito che non cancella una prestazione dominante. Fabio Tarantino, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, sottolinea come McTominay avrebbe potuto chiudere la gara con un bottino ben più ampio, confermandosi comunque uomo chiave nello scacchiere azzurro. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, sabato al Sinigaglia il numero uno tornerà al centro della manovra, nel ruolo che meglio esalta le sue qualità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, le ultime dall’infermeria”

È UFFICIALE! HA DETTO SÌ AL NAPOLI! BOMBA IMPROVVISA | ULTIME NOTIZIE

Notizie correlate

Corriere dello Sport: “Napoli, Alisson dall’inizio: lo spaccapartite per la svolta”Corriere dello Sport: “Napoli, Alisson dall’inizio: lo spaccapartite per la svolta”"> È il momento di cambiare copione.

Lecce, le ultime dall’infermeria: arrivano buone notizie per Di Francesco in vista del Napoli? I dettagliLecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Napoli, il futuro di Conte divide la città e tiene in bilico la panchina; Roma, Manna è la scelta di Dan Friedkin e Gasperini: il piano per convincere De Laurentiis; Il Napoli torna a correre dopo il riposo di Conte: come sta Di Lorenzo e quando rientra; Sarri e le due idee verso l’Atalanta: cosa gli ha insegnato la vittoria con il Napoli.

Corriere dello Sport: Spinazzola-Napoli, prove di rinnovo. L’intesa ora è più vicinaIl dialogo è ripartito e, stavolta, con prospettive concrete. Leonardo Spinazzola e il Napoli tornano a trattare per il rinnovo, ribaltando uno scenario che solo poche settimane fa sembrava chiuso. Co ... napolipiu.com

Corriere dello Sport – Napoli, Hojlund a caccia del record: la Cremonese per tornare al golIl Napoli si prepara a riabbracciare la Cremonese con un obiettivo chiaro: ritrovare i gol del suo centravanti. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, gli azzurri si aggrappano a Rasm ... napolipiu.com

Corriere della Sera. . Milano, i militanti di destra commemorano Sergio Ramelli - facebook.com facebook

Terremoto nel Golfo Persico Abu Dhabi, lascia l’Opec Trump: Iran al collasso Anna Momigliano, @Corriere x.com