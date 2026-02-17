Svolta Civica denuncia la convocazione telematica del Consiglio a Conza della Campania

Svolta Civica ha denunciato la convocazione telematica del Consiglio comunale di Conza della Campania, sostenendo che questa modalità viola le norme di partecipazione democratica. La decisione di riunire l’assemblea online, presa dall’amministrazione comunale, ha suscitato le proteste di alcuni consiglieri, tra cui Fiore Maria Christyan, che ha sottolineato come questa scelta limiti il diritto di intervento dei cittadini e dei rappresentanti. Per chiarire la situazione, i membri del gruppo hanno scritto alla Prefettura di Avellino, chiedendo di verificare la regolarità della convocazione e di intervenire se necessario.

Avellino, 17 feb - I Consiglieri Comunali del Comune di Conza della Campania, Fiore Maria Christyan (Capogruppo di Svolta Civica), Bruna Cerracchio, Paola Grasso e Giuseppe Chiancone, hanno presentato un esposto alla Prefettura di Avellino, indirizzato alla Dott.ssa Rosanna Riflesso, avverso la convocazione del Consiglio Comunale fissata in modalità telematica per il giorno 20 febbraio 2026. I Consiglieri firmatari ritengono la convocazione gravemente illegittima per sei distinte ragioni. Assenza del presupposto dell'urgenza. Il Regolamento comunale sullo svolgimento in teleconferenza delle sedute degli organi collegiali, approvato nel maggio 2022 nel contesto dell'emergenza Covid-19, consente il ricorso alla modalità telematica esclusivamente in presenza di esigenze straordinarie, eventi eccezionali e imprevedibili o stato di emergenza dichiarato.