Controlli antidroga nelle scuole minorenne trovato con l' hashish dentro allo zaino

La polizia locale di Ferrara ha eseguito controlli antidroga nelle scuole e ha trovato un minorenne con dell'hashish nello zaino. Le operazioni sono state condotte per verificare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti tra gli studenti. L'intervento si inserisce in un'azione continua volta a monitorare la situazione nelle strutture scolastiche della città.

Rimane alta l'attenzione della polizia locale, che da qualche tempo sta affrontando il tema relativo allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani nei plessi scolastici di Ferrara. Per questo, gli agenti con al seguito unità cinofila hanno effettuato una serie di controlli straordinari presso alcuni istituti cittadini, su richiesta dei rispettivi dirigenti scolastici. Durante un controllo, avvenuto proprio in presenza del dirigente, il cane ha fiutato qualcosa di sospetto all'interno di uno zaino appartenente ad uno studente 17enne. A seguito della verifica più approfondita, gli agenti hanno rinvenuto 18,26 grammi lordi di hashish.