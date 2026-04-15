Contrasto all' immigrazione irregolare la polizia esegue due provvedimenti di espulsione

La Polizia di Stato ha portato a termine due provvedimenti di espulsione nell’ambito delle attività volte a contrastare l’immigrazione irregolare nella provincia. Le operazioni sono parte di un intervento continuo e concentrato, che coinvolge diversi servizi della forza di polizia per garantire l’applicazione delle norme sull’immigrazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle modalità delle operazioni.

Continuano senza sosta i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare sul territorio provinciale. Nei giorni scorsi, il personale della Questura di Frosinone ha portato a termine due distinte operazioni, eseguendo un ordine di trattenimento presso un Centro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Immigrazione irregolare: la polizia esegue 17 espulsioniProsegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Leggi anche: Contrasto all’immigrazione irregolare: espulsi due cittadini stranieri Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'India userà serpenti e coccodrilli per combattere l'immigrazione clandestina dal Bangladesh; Nel 2025 la popolazione italiana non è diminuita, grazie all’immigrazione; Criminalità, immigrazione e spaccio. In un anno più di ottocento arresti. Sequestrati 500 chili di droga; Immigrazione, il modello Albania prevale nell'Ue. Una votazione storica. Contrasto all’immigrazione irregolare: espulsi due cittadini stranieriBergamo. Prosegue l’attività di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione irregolare da parte della Polizia di Stato che venerdì scorso, 27 ... bergamonews.it Contrasto agli irregolari. Espulsioni in crescita più permessi di soggiornoIntensa l’attività della Questura spezzina nella lotta all’immigrazione clandestina. Sono in aumento gli accompagnamenti ai centri di permanenza per i rimpatri. Nuovi agenti in servizio dopo il blocco ... lanazione.it Campagna Antincendio 2026, le buone pratiche per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi Tra le varie attività in alcune zone saranno installate delle telecamere multifunzione, che fungeranno da ausilio agli uomini della Forestale e dei Vigili del F - facebook.com facebook