Contrasto all' immigrazione irregolare la polizia esegue due provvedimenti di espulsione

Da frosinonetoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha portato a termine due provvedimenti di espulsione nell’ambito delle attività volte a contrastare l’immigrazione irregolare nella provincia. Le operazioni sono parte di un intervento continuo e concentrato, che coinvolge diversi servizi della forza di polizia per garantire l’applicazione delle norme sull’immigrazione. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sulle modalità delle operazioni.

Continuano senza sosta i servizi della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare sul territorio provinciale. Nei giorni scorsi, il personale della Questura di Frosinone ha portato a termine due distinte operazioni, eseguendo un ordine di trattenimento presso un Centro.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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