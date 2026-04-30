Conflitti di interesse di Pomes aveva delle lottizzazioni da portare avanti

Dopo la fuoriuscita dall'amministrazione comunale di Ostuni, si sono susseguite le dichiarazioni sulla gestione dell'ex sindaco. Antonella Palmisano, candidata sconfitta alle ultime elezioni, ha affermato che l'ex primo cittadino aveva delle lottizzazioni da portare avanti. La questione riguarda i possibili conflitti di interesse legati a queste attività, che sono state oggetto di discussione pubblica nel corso degli ultimi giorni.

OSTUNI - Dopo la caduta dell'Amministrazione di Ostuni, è duro il commento di Antonella Palmisano, la sfidante diretta di Angelo Pomes alle ultime elezioni amministrative: l'ormai ex sindaco ostunese “aveva delle lottizzazioni da portare avanti”. È la sua chiosa agli ultimi - e definitivi -.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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