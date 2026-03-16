Consulente finanziario e conflitti di interesse | il punto cieco della consulenza tradizionale

Un consulente finanziario viene spesso visto come un esperto che analizza le situazioni dei clienti e fornisce indicazioni chiare. Tuttavia, nel settore si verifica un problema: i conflitti di interesse che possono influenzare le raccomandazioni, spesso senza che siano evidenti. Questo aspetto rappresenta un punto cieco della consulenza tradizionale, che si presenta come un servizio di ascolto e competenza, ma nasconde questioni più complesse.

La parola “consulenza” evoca ascolto, competenza, responsabilità. Evoca l’idea di qualcuno che osserva una situazione complessa, la studia, e restituisce una direzione sensata. Nella pratica finanziaria, però, questo significato si è progressivamente sfilacciato. Troppo spesso la consulenza è diventata una forma elegante di distribuzione commerciale, una vendita con il tono pacato di chi sembra consigliare ma in realtà sta collocando un prodotto finanziario. Nasce così il tema inevitabile dei conflitti di interesse, una questione che non riguarda il carattere dei singoli professionisti ma l’architettura stessa del sistema. La consulenza finanziaria indipendente nasce come risposta a questa distorsione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Report sotto attacco dopo il furto dei file al consulente Bellavia. FdI: “Conflitti di interesse”, mentre il Carroccio parla di “dossieraggio”Dopo la sparizione di un milione di file dall'archivio del consulente Bellavia, la destra attacca Report e magistrati. Scandicci, il prof cieco ora potrà andare in gita a Dublino, ma farà il consulente: la decisione della scuolaSi sblocca il caso della gita scolastica del liceo Russell-Newton di Scandicci (Firenze), finita al centro delle polemiche per l’esclusione di un... Aggiornamenti e notizie su Consulente finanziario Temi più discussi: Quanto costa davvero un consulente finanziario? Tutte le commissioni che si pagano, spiegate bene; Un incontro sulle imprese. Continuità aziendale e capitali: Un futuro che va tutelato; Partnership tra Studi Professionali: Come Dividere i Bandi per Competenze; Le guerre e il loro impatto sul mercato dell’arte internazionale. Banker e consulenti finanziari, l’ora del risikoC’è una corsa ad accaparrarsi i professionisti, spesso strapagandoli, favorita anche dall’IA e dal risiko, in particolare dall’operazione di Mps su ... repubblica.it Quanto costa davvero un consulente finanziario? Tutte le commissioni che si pagano, spiegate beneSecondo un sondaggio Vanguard i consulenti finanziari possono generare fino al 5,7% di rendimento annuo in più. Per gli investitori però la fiducia passa soprattutto dalla chiarezza su costi e parcell ... milanofinanza.it Giovanni Setti Consulente Finanziario Indipendente (@GiovanniSettiFinanza) - facebook.com facebook